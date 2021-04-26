Diş eti iltihabının Koronavirüs üzerindeki etkisi dehşet verici: Ölüm riskini 8,8 kat artırıyor! Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan bilimsel araştırmalara her gün bir yenisi daha eklenirken bilim insanları, ortaya koydukları son çalışma ile diş eti iltihabından muzdarip kişilerin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma ve ventilatöre ihtiyaç duyma olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

1 19 Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınında, pozitif vaka sayıları küresel çapta 150 milyona yaklaşırken bilim insanları da salgınla ilgili araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor.