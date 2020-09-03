Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugünün hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde,"Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAK HAVA UYARISI

Hava sıcaklıklarının Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ile 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojinin tahminlerine göre yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öte yandan Kars çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, sabah doğusunun parçalı bulutlu ve yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve yer yer puslu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyi yer yer puslu.

BOLU °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve yer yer puslu

KASTAMONU °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve yer yer puslu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, sabah kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars çevreleriile Ağrı, Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık