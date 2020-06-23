Dışilerinden Macron'a Libya cevabı: Libya’da esas tehlikeli oyunu Fransa oynamaktadır

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümete destek vermesini "tehlikeli bir oyun" olarak tanımlamasına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un açıklamasının akıl tutulmasıyla izah edilebileceği belirtildi. Açıklamanın devamında,"Sayın Macron hafızasını yoklar ve sağduyusunu harekete geçirirse, bugün Libya’da yaşanan sıkıntıların kendisinin de desteklediği darbeci Hafter’in saldırılarından kaynaklandığını, Moskova’da ve Berlin’de ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddedenin yine savaş ağası Hafter olduğunu hatırlayacaktır. Yıllardır gayrimeşru yapılara verdiği destek nedeniyle Fransa’nın, Libya’nın kaosa sürüklenmesinde önemli sorumluluğu bulunmakta, bu bakımdan Libya’da esas tehlikeli oyunu Fransa oynamaktadır." denildi.

"LİBYA HALKI, FRANSA'NIN VERDİĞİ ZARARLI ASLA UNUTMAYACAKTIR"

"Cumhurbaşkanı Macron ülkemize yönelik asılsız ithamlarla bu gerçeği örtbas etmeye çalışsa da, Libya halkı Fransa’nın kendi bencil çıkarları ve işbirlikçilerinin hedefleri doğrultusunda bu ülkeye verdiği zararları asla unutmayacaktır." denilerek sürdürülen açıklamada,"Fransa asıl ilkeli tavrı, darbeci ve korsan Hafter’e bağlı milisler ve paralı askerlerin Tarhuna’daki toplu mezarlar başta olmak üzere masum sivillere yönelik işledikleri vahim savaş suçu vakalarının araştırılması konusunda sergilemelidir." ifadelerine yer verildi.

"FRANSA'NIN TUTUMU GERİLİMİ DAHA DA ARTIRMAKTADIR"

Fransa'nın Libya'da darbeci Hafter'e destek veren Musır'a karşı da sessizliğinin gözden kaçması belirtildi. Açıklamanın devamında,"Doğu Akdeniz’de kıyısı olmayan Fransa’nın sahildar bir ülke gibi davranmanın kendisine bölge konularında karar verme yetkisi tanımadığını artık anlaması gerekmektedir. Fransa’nın Türkiye’nin bölgedeki meşru haklarını gözardı eden ve maksimalist hırslara koşulsuz destek veren tutumu, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı sağlamak yerine, gerilimi daha da arttırmaktadır. Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri esasen sağlıklı ve tarafsız bir biçimde değerlendiremediği ya da daha da kötüsü değerlendirmek istemediği maalesef uzun zamandır aşikardır." denildi.

"TÜRKİYE'NİN KONUMU MÜTTEFİKLERİN TAKDİRİNİ KAZANMIŞTIR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını sırasında dahi işlevselliğini koruyan NATO İttifakı ile bu İttifakta Türkiye’nin sahip olduğu güçlü konum gayet açık olup, Müttefik kamuoylarının takdirini kazanmıştır. Bu koşullarda Fransa Cumhurbaşkanının, meydana geldiği iddia olunan bir hadiseden hareketle “NATO’nun beyin ölümü” söylemini yeniden gündeme getirmesi çarpık bir yaklaşım teşkil etmektedir.

Fransa’yı ve Fransa Cumhurbaşkanını, dostluk ve Müttefiklik ilişkilerimiz temelinde ve devlet ciddiyetiyle hareket ederek, Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz’in güvenliğini ve geleceğini riske atan adımlarını sonlandırmaya ve yerleşik diyalog kanallarını kullanmaya davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Fransa ve Tunus, Libya'da tarafların ateşkesi sağlaması ve bölgede güvenliği sağlamak için Birleşmiş Milletler çerçevesinde müzakerelerin tekrar başlamasına yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmesini istiyor" dedi. Macron, "(Libya'da) Yabancı müdahaleler sona ermeli. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a açık şekilde söyleme fırsatı buldum. Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığını ve bu oyunun Berlin Konferansı'nda verdiği taahhütlere aykırı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.