Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'e uyarı: Sakın böyle bir şey yapma! Dönüm noktasındayız vahşet katliama döner

İşte Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Filistinli kardeşlerimizin hedef alınması insanlığa karşı oluşturulan bir suçtur. Bu trajedinin durması savaşın durması için yoğun bir gayret içindeyiz. Gazze'de masum sivilleri hedef alan toplu cezalandırmaya dönen saldırıları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Filistinli kardeşlerimizin çocuk, hasta, yaşlı demeden okullarda, hastane ve camilerde bile hedef alınması insanlığa karşı işlenen bir suç niteliğindedir

Bu sadece bir zulüm değil Mısır, Beyrut ve Lübnan'ın istikrarsızlaştırılmasıdır.