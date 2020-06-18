Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

LİBYA AÇIKLAMASI

Bizim için Libya ziyareti sürpriz olmadı. Libya konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz çalışmaları sizler de takip ediyorsunuz.

Kapsamlı bir heyet ile, MİT Başkanımız Hazine ve Maliye Bakanımız Enerji Bakanımız başta olmak üzere görüşmelerimiz yaptık. Meşru Libya yönetimine desteğimizi tüm dünyaya göstermek için gittik. Sahada enine boyuna ne yapılacağına dair konuları ele aldık. Hiç kimseyle bilgi paylaşmadık. Libya yetkilileriyle temaslarımız bilmeyen yok.

Ruslarda son görüşmelerden sonra kalıcı bir ateşkes için Libyalılarla görüşmemiz gerektiğini biliyordu. Siyasi süreçle somut adımlar atılacak mı? Meşru yönetimle bunları görüşmemiz gerekiyordu ve görüştük. Ateşkes ilan edersin. Geçmişte de yaptık iyi niyetle yaparsın ama Moskova’ya gittik Hafter’in tavrı ortadaydı. Hafter’in göstermelik ateşkes çağrısın samimi bulmuyoruz. Libya ile başka ilişkilerimiz var. Deniz yetki alanları ile ilgili bir anlaşmamız oldu. Bu zenginlikleri birlikte nasıl yapabiliriz, bunları konuştuk. Ekonomik iş birliğimiz var. İstikrara kavuşturulan bölgelere firmalarımız döndürülebilir mi, ekonominin tüm boyutlarını görüştük. Tüm konuları 1 güne sığdırdık. Kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlama hamleleri vardı. Üçlü dörtlü toplantılar imzalanıyordu. Biz Türkiye’nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliğinin olmadığı söylüyoruz. Bunu sondaj çalışmalarımızla ve Libya ile anlaşmamızla gösterdik. Bunu kanıtlamış olduk.

UMH toplantılarda ateşkesin şartlarını söylediler. Geçmişte ateşkes çalışmaları oldu bunlar boşa çıktı, çünkü Hafter bunlara uymadı saldırganlığın arttırdı. Ateşkes sonrası somut adımlar nedir? Hafter’e nasıl güveneceksin? Gittik Moskova’ya akşama kadar anlattık, Serrac metne imzayı attı ama Ruslar Hafter’i ikna edemedi. Sonuçlar belirlenmezse o ateşkes başarılı olmaz. Geçişte Hafter’den dolayı ateşkeste başarılı olamadık. Hafter’in bundan sonra muhatap alınmaması gerekiyor. Herkesin kabul ettiği bir metni Hafter kabul etmedi. Ateşkes ilan ettin, ondan sonra bunu kalıcı hale getirecek planlarınız yoksa o ateşkes kalıcı olmaz hemen bozulur. Bizden kaynaklanan sebeplerle değil ama bir ateşkes konusunda başarısızlık oldu, Hafter’i destekleyenler yüzünden.

Bu savaş Trablus içinde sokak savaşına dönseydi büyük bir kaos olurdu ve bu savaş 10 yıl sürerdi. Laf olsun diye bir ateşkes ilanı gerçekçi değil.

Bizim iktidarımız döneminde Afrika açılımı başladı. Birçok yerde ofisimiz var. Kızılayımız AFAD’ımız aynı şekilde. Birçok şehirde hastanelerimiz var. BU süreçte Afrikalıların söylediği şey şu; Sömürgeci anlayışıyla gelmeyen tek ülke sizsiniz.

Birçok ülke davet ediyor bizi. Libya’da da çok sayıda petrol kuyuları var. Anlaşmadan sonra orada da mutlaka zenginlikler vardır. Kazan kazan anlayışıyla Avrupa şirketlerinin yerine bizim firmalarımız enerji konusunda iş birliği yapsa bu kötü bir şey mi? Bunun neresinde zarar var? Bizim dış politikadaki önceliğimiz bu. Kazan kazan anlayışıyla gitmemiz lazım.

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