Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze resti: 'Kuşatmayı kırmak için başka yollarda var'

Dışişleri bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan İsrail soykırımı ile ilgili Katar merkezli El - Cezire kanalına çok önemli açıklamalarda bulunarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştüğünü "Blinken'la açıkça konuştum,Şimdi kuşatmayı kırmak için diplomatik yollara başvuruyoruz, bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze resti: 'Kuşatmayı kırmak için başka yollarda var' 1

Son dakika Hakan Fidan haberleri: İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yeni bir açıklama geldi.

Bakan Fidan, Gazze'deki son gelişmeleri Katar merkezli El-Cezire kanalından Hatica Binganna'ya verdiği röportajda değerlendirdi. Çok önemli açıklamalarda bulunan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la İsrail'e mutlak destek ve kalıcı ateşkes konusunda açıkça konuştuğunu ancak Washington'la bu konularda aynı fikirde olmadıklarını belirtti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze resti: 'Kuşatmayı kırmak için başka yollarda var'
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