Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze resti: 'Kuşatmayı kırmak için başka yollarda var' Dışişleri bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan İsrail soykırımı ile ilgili Katar merkezli El - Cezire kanalına çok önemli açıklamalarda bulunarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştüğünü "Blinken'la açıkça konuştum,Şimdi kuşatmayı kırmak için diplomatik yollara başvuruyoruz, bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var." ifadelerini kullandı.