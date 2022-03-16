Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü!

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatlarının ardından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyonlarda 21. güne girildi. Bu süreçte taraflar arasındaki çatışmayı dindirmek isteyen ve arabulucu olmayı teklif eden Türkiye de diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşerek açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE NET BİR TUTUM SERGİLEMİŞTİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye Rusya-Ukrayna krizinde başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir. Sınama ve zorlanmaların olduğu dönemde diplomasi daha da önemli hale geliyor. Antalya'ya gelip üçlü görüşmeye katıldığınız için teşekkür ediyorum. ADF için verdiğiniz destek için ayrıca teşekkür ediyorum"

"GÜVENİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bu krizin barışçıl şekilde sonuçlanması için çaba sarf edeceğiz. Dürüst bir arabuluculuk rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Bu doğrultuda Montrö Sözleşmesi'ni uygulayacağımızı açıkça söyledik. 4 tane Rus gemisinin geçmemesi yönündeki kararınızı memnuniyetle karşıladım. Bugüne kadar ikili ilişkilerimizin yanında bir sürü zor dosyada Rusya ile çalıştık. Bugün bu çalışmalarımız çerçevesinde bir masa etrafındayız. İkili ilişkilerimizin kapsamı çok geniş. Güveniniz için teşekkür ediyorum."

"TÜRKİYE'NİN DENGELİ TUTUMU ÇOK KIYMETLİ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz." açıklamalarında bulundu.