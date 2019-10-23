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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye mutabakatı ile ilgili önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye mutabakatını  Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ''Türkiye 5 gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada anlaşmaya varmıştır mutabakat sağlamıştır. Siyasi başarı olarak da tarihe geçmiştir. İki ülke ile iki mutabakatın sağlanması önemlidir. Teröre karşı harekat başlattık. Burada da tepkiler olmuştu ama bu süreçte hepsinden daha fazla tepkiler oldu.'' dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:16

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