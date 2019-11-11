Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye'nin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummanın beyhude bir beklenti olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır.
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Etiketler : Doğu Akdeniz, açıklama
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