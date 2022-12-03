Dışişleri Bakanlığından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki olaylar için sert açıklama

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yaşanan şiddet olayları ve can kayıpları hakkında açıklama yaptı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Dışişleri Bakanlığından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki olaylar için sert açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki olaylar için sert açıklama

İSRAİL'E ÖNLEM ÇAĞRISI

Açıklamanın devamında, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması konusunda çağrıda bulunuldu.

Açıklamada olaylarda hayatlarını kaybeden Filistinlilere Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı dilendi.

Dışişleri Bakanlığından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki olaylar için sert açıklama

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İsmail Saymaz, muhalefeti topa tuttu: "Buna kim oy verir? Ben oy vermem, kimse oy vermez"
İsmail Saymaz, muhalefeti topa tuttu: "Buna kim oy verir? Ben oy vermem, kimse oy vermez"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda konuştu: Bunların tek kutsalı işgal ettikleri konumları
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda konuştu: Bunların tek kutsalı işgal ettikleri konumları
CHP'nin programında konuşan isim AK Parti hükümetini övdü: Devasa, muazzam teşvikler var
CHP'nin programında konuşan isim AK Parti hükümetini övdü: Devasa, muazzam teşvikler var
Aksaray'da kadın cinayeti: Eski nişanlısının tabancayla vurduğu 15 yaşındaki Melike Arıbaş hayatını kaybetti
Aksaray'da kadın cinayeti: Eski nişanlısının tabancayla vurduğu 15 yaşındaki Melike Arıbaş hayatını kaybetti
Son Haberler
Dışişleri Bakanlığından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki olaylar için sert açıklama
Dışişleri Bakanlığından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki olaylar için sert açıklama
Muharrem İnce: "6'lı masa, Tayyip Erdoğan hayranıdır"
Muharrem İnce: "6'lı masa, Tayyip Erdoğan hayranıdır"
Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında? Özgür Can Çoban biyografisi
Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında? Özgür Can Çoban biyografisi
Fiyatlar takip edilemiyor! Kallavi zam sonrası motorine bu kez indirim geliyor
Fiyatlar takip edilemiyor! Kallavi zam sonrası motorine bu kez indirim geliyor
Kış onlara gelmedi! Aralık ayı dinlemediler, plaja gelip denizin tadını çıkardılar!
Kış onlara gelmedi! Aralık ayı dinlemediler, plaja gelip denizin tadını çıkardılar!
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rifkin toplantıya katılmadı! "Atatürk’ün kurduğu parti, vizyon belgesini Amerikalı danışmana video bağlantı ile açıklatıyor"
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rifkin toplantıya katılmadı! "Atatürk’ün kurduğu parti, vizyon belgesini Amerikalı danışmana video bağlantı ile açıklatıyor"
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi maç programı
Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında? Özgür Can Çoban biyografisi
Özgür Can Çoban kimdir, nereli, kaç yaşında? Özgür Can Çoban biyografisi
Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"
Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"
Z kuşağının seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Hiçbir parti ilk sırada yer almadı!
Z kuşağının seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Hiçbir parti ilk sırada yer almadı!
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısında dikkat çeken görüntü! Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısında dikkat çeken görüntü! Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı
TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı
TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti