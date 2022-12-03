Dışişleri Bakanlığından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki olaylar için sert açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz" denildi.

İSRAİL'E ÖNLEM ÇAĞRISI

Açıklamanın devamında, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması konusunda çağrıda bulunuldu.

Açıklamada olaylarda hayatlarını kaybeden Filistinlilere Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı dilendi.