Dışişleri Bakanlığından flaş açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Myanmar'da güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımına tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Myanmar'da 1 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında ülkedeki istikrarın giderek bozulmakta olduğunu ifade ederek bu durumu büyük kaygıyla gözlemlendiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Bugün güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı uyguladığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verilerek Myanmar'da barış ve istikrarın sağlanması için demokrasinin tekrar tesisine yönelik adımların bir an önce atılması ve barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddetin derhal durdurulması konusunda çağrıda bulunuldu.

MYANMAR'DA GÖSTERİCİLERİN ÖLDÜRÜLMESİ

Bir Asya ülkesi olan Myanmar'da ordunun 1 Şubat Pazartesi günü yönetime el koyması sonrası başlayan darbe karşıtı gösteriler nedeniyle bilanço artıyor. Myanmar'ın farklı noktalarında bugün süren gösterilerde polis protesto düzenleyen kişilere ateş açtı. Ülkede gösterilerde en kanlı gün yaşandı.

Bugün, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu en az 18 kişinin öldürüldüğü bildirildi.