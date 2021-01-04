Dışişleri Bakanlığı'ndan Katar ve Suudi Arabistan açıklaması!

Canlı yayında Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını duyuran Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ın bu sözleri sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu gelişme, Körfez bölgesinde Haziran 2017'den bu yana devam eden ihtilafın çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adım teşkil etmektedir.

Başta Kuveyt olmak üzere, yürüttükleri arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleriyle sözkonusu kararın alınmasına katkı sağlayan uluslararası aktörlerin çabaları takdire şayandır.

Temennimiz, bu ihtilafın, ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması ve Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin stratejik ortağı olan ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden ülkemiz, bu istikametteki tüm çabaları desteklemeyi sürdürecektir."

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.