Dışişleri'nden Die Welt Gazetesi'nin haberine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Die Welt Gazetesi'nin Doğu Akdeniz ile ilgili haberine ilişkin açıklama bulundu.

Aksoy açıklamasında, Yunan makamlarının asılsız haberlerle uğraşmak yerine bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermesi gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada "Bugün Die Welt Gazetesi'nde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür. Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz'de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" ifadelerini kullandı.