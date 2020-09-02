Dışişleri'nden Die Welt Gazetesi'nin haberine yalanlamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye tepki!Koronavirüs aşısına ilişkin önemli açıklama20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 2 Eylül HADİ joker kodu nedir?Şans Topu çekiliş sonuçları 2 Eylül 2020 | Milli Piyango İdaresiÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 2 Eylül 2020 | Milli Piyango İdaresiKPSS ÖABT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Sınav giriş belgesi açıklandı mı?Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı!Bilim Kurulu toplantısı başladı: Yeni kısıtlamalar gelecek mi?Ahmet Aslan kimdir? Kaç yaşında? Ahmet Aslan nereli? Şarkıları...
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Dışişleri'nden Die Welt Gazetesi'nin haberine yalanlama

Dışişleri'nden Die Welt Gazetesi'nin haberine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Die Welt Gazetesi'nin Doğu Akdeniz ile ilgili haberine ilişkin açıklama bulundu.

Dışişleri'nden Die Welt Gazetesi'nin haberine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Die Welt Gazetesi'nin Doğu Akdeniz ile ilgili haberine ilişkin açıklama bulundu.

Aksoy açıklamasında, Yunan makamlarının asılsız haberlerle uğraşmak yerine bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermesi gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada "Bugün Die Welt Gazetesi'nde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür. Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz'de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT