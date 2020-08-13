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Dışişleri'nden Irak'a PKK tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ”Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak’ın sorumluluğundadır” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri'nden Irak'a PKK tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan PKK'ya yönelik Türkiye’nin mücadelesi, Irak ve uluslararası toplumdan beklentilerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, senelerdir Irak’ta yuvalandığı bölgelerden Türkiye’ye yönelik saldırılarda bulunan PKK terör örgütü, Irak’ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına da meydan okuduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak’ın sorumluluğundadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu şekilde:

"Yıllardır Irak’ta yuvalandığı bölgelerden ülkemize yönelik saldırılarda bulunan PKK terör örgütü, Irak’ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına da meydan okumaktadır.

Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak’ın sorumluluğundadır. Bu hususta ülkemiz Irak ile işbirliğine hazırdır. Ancak Irak’taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır.

Irak’ı bu doğrultuda gerekli adımları atmaya, bu durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek, ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz."

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Editör Ekibi


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