Dışişleri'nden Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan anlaşmayla ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının Türkiye için yok hükmünde olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yunanistan ile Mısır arasından deniz sınırı bulunmamaktadır: Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır. Sözde sınırlandırılan alan, Birleşmiş Milletler’e de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer almaktadır. 2003 yılında GKRY ile imzaladığı anlaşma ile 11.500 km2’den vazgeçen Mısır, Yunanistan’la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de, yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya’nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin, sözkonusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur”

NE OLMUŞTU?

Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı hamlelerle gündeme gelen Yunanistan ve Mısır deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına imza attı.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü, Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de ekonomik münhasır alan anlaşmasına imza attıklarını duyurdu.

Şükrü başkent Kaire’de Yunan meslektaşı Nikos Dendias ile bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Şükrü anlaşmayla ilgili şunları söyledi:

"Bu anlaşma, her iki ülkenin de münhasır ekonomik bölgede mevcut olan kaynakların, özellikle petrol ve doğalgaz rezervlerinin kullanımını en üst düzeye çıkarmak olanacak tanıyacak."

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise şu ifadeleri kullandı:

"Mısır ile yapılan anlaşma uluslararası hukuk çerçevesinde, tüm uluslararası hukuk ve deniz hukuku kavramlarına ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı duyuyor ayrıca bölgedeki güvenlik ve istikrara da katkıda bulunuyor."

HUKUK DIŞI OLARAK NİTELEMİŞLERDİ

İki ülke de Türkiye ile Libya arasında yapılan ekonomik münhasır bölge anlaşmasını hukuk dışı olarak gördüklerini belirtmişti.

Türkiye ise Libya ile bütün uluslararası anlaşmalara sadık kalarak münhasır ekonomik alan anlaşmasının imzalandığını açıklamıştı.