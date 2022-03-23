DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu "asgari ücret kaybının derhal giderilmesi gerek" diyerek toplantı çağrısında bulundu!

DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, sağlık işçilerinin özlük haklarında ve çalışma koşullarında iyileştirme yapılması için başlatılan kampanyada toplanan binlerce imzayla dilekçeyle birlikte Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

"ERİYİP GİTTİ"

Sağlık Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada asgari ücret konusunda şunları söyledi:

"Biz, asgari ücret kaybının derhal giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Evet, yüzde 50 zam yapıldı ama daha zamlı asgari ücreti almadan bu artık eriyip gitti. Derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı. Bunun önünde yasal hiçbir engel yoktur. Hükümet temsilcilerinden 'yasal değişiklik lazım' açıklamalarını duyuyoruz. Gerek İş Kanunu gerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yönetmeliği açıkça söyler. Asgari ücret en fazla iki yıl için belirlenir. Asgari Ücret Komisyonu'nun hemen toplanması ve güncellemenin önünde hiçbir engel yoktur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Bakanlığı çağrısıyla toplanmalı. Tüm ücretlere asgari ücret oranında zam yapılmalı. En düşük emekli aylığı da asgari ücret oranına yükseltilmeli."