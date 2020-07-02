Çardaş ne demek, TDK'ya göre Çardaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sümer Ezgü'nün eşi kimdir? Gülay Ezgü nereli, kaç yaşında?Yağ stokçuları bir bir tespit edilmeye başlandı! 2 toptancının foyası ortaya çıktı!Hakan Ural, devlete olumsuz yorum yapanlara ateş püskürdü! "Bunlar vatan düşmanı, bunlar milletine düşman"Galatasaray'ın Arturo Vidal aşkı yeniden alevlendi! Sezon sonu tercih yapacak!İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Turan: 2024 Yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den olmalıdırDomenec Torrent'in dev maçtaki 11'i belli oldu! Barcelona karşısındaki kadro tercihi şaşkınlık yaratacak!!“Pendikli gençler icat çıkarıyor” isimli bilim ve fikir yarışması için başvurular başladı!Ahırdaş ne demek, TDK'ya göre Ahırdaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 10 Mart Perşembe| 10.03.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Dislike ne demek? Dislike atmak Türkçesi nedir?

Dislike ne demek? Dislike atmak Türkçesi nedir?

''Dislike'' kelimesi sosyal medya platformlarında sıklıkla kullanılmakta. Paylaşılan bir video beğenilmediği zaman dislike atılır. İngilizce bir kelime olan dislike kelimesinin Türkçe karşılığı merak ediliyor. Peki Dislike ne demek? Dislike atmak nedir? Dislike olayı nedir? Dislike Türkçesi...

Dislike ne demek? Dislike atmak Türkçesi nedir?

Dislike ne demek? Dislike atmak Türkçesi nedir? Bir çok platformda içeriğe verilen tepkiler like ve dislike olarak ikiye ayrılıyor. Haberimizden Dislike kelimesinin türkçesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

DİSLİKE NE DEMEK?

Sosyal medyada kullanılan bir terim olan ''dislike'' yeni kuşak arasında oldukça popüler bir hal aldı. Bir durumu bir eylemi beğenmeme halinde olumsuz tepki olarak kullanılır. İsim olarak kullanıldığında da, "beğenmeme, hoşlanmama, sevmeme, antipati, nefret" anlamına gelmektedir.

DİSLİKE TÜRKÇESİ NEDİR?

İngilizce bir kelime olan "dislike" Türkçe'si ''hoşlanmamak, sevmemek, beğenmemek"tir.

Dislike ne demek? Dislike atmak nedir? Dislike türkçesi

DİSLİKE ATMAK NEDİR?

Sosyal medya kullanıcıları beğenme (like), beğenmeme (dislike) butonları aracılığı ile paylaşım hakkındaki görüşlerini ifade edebiliyor. Like gönderiyi beğenme anlamına gelirken, dislike gönderiyi beğenmeme anlamına geliyor. Örneğin Youtube'de karşınıza çıkan bir videoyu beğenmediğiniz zaman videonun hemen altında yer alan beğenmeme butonuna tıkladığınız zaman dislike atmış olursunuz.

Dislike ne demek? Dislike atmak nedir? Dislike türkçesi

DİSLİKE OLAYI NEDİR?

Liselere geçiş sınavı (LGS) ve Üniversiteye geçiş sınavı (YKS) öncesi gençler birçok sosyal medya platformu üzerinden kendilerini ifade etmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün sınava girecek öğrenciler ile bir konferans yayını gerçekleştirdi.

Sınavın ertelenmesi ve tekrar ana tarihine çekilmesi gençlerin psikolojisini etkiledi ve bu durumdan hoşnut olmadıklarını belirten sınav öğrencileri bugün ise başka bir şekilde dertlerini dile getirdiler.

Yayını beğenmeyen kullanıcılar da ''beğenmeme'' butonuna tıkladı.

Dislike ne demek? Dislike atmak nedir? Dislike olayı nedir? Dislike Türkçesi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
1
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT