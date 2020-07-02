Dislike ne demek? Dislike atmak nedir? Dislike olayı nedir? Dislike Türkçesi

Dislike ne demek? Dislike atmak Türkçesi nedir? Bir çok platformda içeriğe verilen tepkiler like ve dislike olarak ikiye ayrılıyor. Haberimizden Dislike kelimesinin türkçesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

DİSLİKE NE DEMEK?

Sosyal medyada kullanılan bir terim olan ''dislike'' yeni kuşak arasında oldukça popüler bir hal aldı. Bir durumu bir eylemi beğenmeme halinde olumsuz tepki olarak kullanılır. İsim olarak kullanıldığında da, "beğenmeme, hoşlanmama, sevmeme, antipati, nefret" anlamına gelmektedir.

DİSLİKE TÜRKÇESİ NEDİR?

İngilizce bir kelime olan "dislike" Türkçe'si ''hoşlanmamak, sevmemek, beğenmemek"tir.

DİSLİKE ATMAK NEDİR?

Sosyal medya kullanıcıları beğenme (like), beğenmeme (dislike) butonları aracılığı ile paylaşım hakkındaki görüşlerini ifade edebiliyor. Like gönderiyi beğenme anlamına gelirken, dislike gönderiyi beğenmeme anlamına geliyor. Örneğin Youtube'de karşınıza çıkan bir videoyu beğenmediğiniz zaman videonun hemen altında yer alan beğenmeme butonuna tıkladığınız zaman dislike atmış olursunuz.

DİSLİKE OLAYI NEDİR?

Liselere geçiş sınavı (LGS) ve Üniversiteye geçiş sınavı (YKS) öncesi gençler birçok sosyal medya platformu üzerinden kendilerini ifade etmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün sınava girecek öğrenciler ile bir konferans yayını gerçekleştirdi.

Sınavın ertelenmesi ve tekrar ana tarihine çekilmesi gençlerin psikolojisini etkiledi ve bu durumdan hoşnut olmadıklarını belirten sınav öğrencileri bugün ise başka bir şekilde dertlerini dile getirdiler.

Yayını beğenmeyen kullanıcılar da ''beğenmeme'' butonuna tıkladı.