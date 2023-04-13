Disney Plus Türkiye’de Nasıl İzlenir! Paket Ücretleri Ne Kadar?

dijital izlenme platformları arasında yer alan Disney de birçok dizi ve film bulunuyor. İzlemek isteyenler için belirli bir ücret ödemeleri gerekir. Paket ücretleri nelerdir? İzlenme nasıl sağlanır. Tüm ayrıntılar haberimizde.

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Disney Plus Türkiye’de Nasıl İzlenir! Paket Ücretleri Ne Kadar?

Disney Plus’ı 2022 yılından itibaren Türkiye’de izleme şansı elde ettik. Hal böyle olunca da en sık sorulan sorulardan biri yine bu aboneliği nasıl alacağımız konusu oldu. Paketi nerden alıp ve nasıl kurulumunu yapabiliriz. Bilindiği gibi Puhu TV, Exxen, Netflix, Disney Plus, Gain gibi sanal platformlar artık Dünya’da ve ülkemizde çok fazla tercih edilen platformlardır.

Hatta yerli ve yabancı birçok dizi, film ve uygulamalar bu platformlarda yer alıyor. Televizyonda ya da sinemada izleme şansımızın olmadığı tüm filmler bu platformlarda yer alıyor. Ülkemizde hatta birçok ünlü isim bu platformlarda dizi ve film çekiyor. Disney Plus da bu şekilde hizmet veren bir sanal platformdur.

Türkiye Disney Plus Ücreti Ne Kadar

Disney Plus abonesi olmak için aylık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bunu Disney Plus müşteri hizmetleri üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca bu ücretin yıllık olarak da indirimli uygulandığı bilinmektedir. Türkiye'de üyelik fiyatı ise her yıl düzenli olarak değişmektedir. 2022 de 34,99 Türk lirası şeklinde iken bu yıl fiyatlandırma nasıl devam edecek bilinmiyor. Ancak taahhüttü 34,99 şeklinde alan kişiler belirlenmiş sürede bu fiyat üzerinden kullanabilecek.

En sık sorulan soru ise; Disney Plus Türkiye’de nasıl izlenir? Paket ücretleri ne kadar? Oluyor. Bu filmlerde oldukça fazla merak ediliyor. Aylık şekilde ödemelerin yapıldığı bu platformlarda istenilen şekilde diziler izlenebiliyor. Tıpkı diğer sosyal platformlar gibi Disney Plus için Türkiye'de belli bir fatura bedeli karşılığında üye olma şansı elde edebiliyoruz.

Disney Plus Türkiye’de Ne Zaman Kullanılmaya Başladı?

Dizi, film, animasyon yapımlar ve daha birçok içeriğin yer aldığı Disney Plus 2022 yılında ülkemizde kullanılmaya başlandı. Anlaşmanın sağlanmasından bu yana özellikle birçok kişinin aklında aynı soru bulunuyor. Bu da direkt olarak Disney Plus Türkiye’de nasıl izlenir? Paket ücretleri ne kadar? Şeklinde sorulara neden oluyor.

Televizyonlarda yükleme yapmak için ilk önce akıllı televizyon kullanmanız gereklidir. Android tabanlı bir televizyon kullanıyorsanız direk olarak Google play store üzerinden Disney Plus uygulaması indirmek olacaktır. İster televizyonda isterseniz de cep telefonlardan bu şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Yine kullanıcı adı ve şifre ile yani üyelik bilgileriniz ile Disney Plus’ı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ücretlendirme yine direkt olarak online olarak yapılıyor. Abonelik ücreti ve sözleşme firma aracılığı ile sağlanıyor.

Disney Plus’ta Yer Alan Yerli Dizi ve Filmler

Disney Plus ‘ta yer alan ilk yerli Türk dizisi; “ Kaçış “ oldu. Başrolünü ve senaristliğini Engin Akyürek'in paylaştığı dizi şimdilerde çok fazla izleniyor. Dünya ile Benim Aramda, Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy başrolünü paylaştığı dizi fragmanı ile çok heyecanlandırmıştı. Ben Gri, başrolünde Timuçin Esen’in yer aldığı gerilim tarzında ve macera dizisi popüler diziler arasındadır. Recep İvedik 7 yine bu platformda yer almaya devam ediyor.

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