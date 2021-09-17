Diva Bülent Ersoy'u yıkan haber! Babası Fikret Erkoç hastaneye kaldırıldı! "Bir an olsun yalnız bırakmıyor"

Magazin dünyasında kötü haberleri duyurmasıyla "Felaket Tellalı" olarak anılan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Diva Bülent Ersoy'la ilgili üzücü haberi duyurarak babası Fikret Erkoç'un hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

"KALÇA KEMİĞİ KIRILDI"

Akay, "Değerli sanatçımız Bülent Ersoy zor günler yaşıyor ve çok üzgün. Babası Fikret Erkoç düşerek hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğini kırdı. Tedavisi hastanede devam eden Fikret Bey'i, Bülent Ersoy bir an olsun yalnız bırakmıyor." açıklamasında bulundu.

“ANNE BAMBAŞKA BİR ŞEY”

89 yaşındaki annesi Necla Poyraz'ı geçtiğimiz yıl kaybeden Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah." demişti.