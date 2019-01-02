Diva'dan şaşırtan itiraf: Evimdeki musluklar altın kaplama!

Bülent Ersoy yeni yıl konserinin öncesinde Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının magazin müdürü Asiye Acar'a özel açıklamalarda bulundu.

'KAPILARIM ELEKTRONİK KİLİTLİ'

Yalnız olmayı sevdiğini ve evde herhangi bir sese tahammülünün olmadığını söyleyen Bülent Ersoy, "Evde bir ses olduğunda aklımı oynatırım. Ben istediğim vakit evime biri gelebilir. Benim evime kolay kolay kimse gelemez, yatılı kadın kullanmıyorum ben. Benim evimde gece kimse olmaz. Kapılarımda da özel elektronik kilitlerim vardır ve bütün kapılar şifrelenir. Ayrıca evimin tuvalet ve banyosunun muslukları da altın kaplama. "

YENİ YILDA TARKAN'LA DÜET YAPACAK

Kendisine Tarkan'la yapacağı düet hatırlatılan Bülent Ersoy, geçen yıl çok konuşulan ve bir türlü gerçekleşmeyen düetle ilgili olarak "Tarkan geçtiğimiz gün aradı ve gönül koyar gibi sordu düet ne olacak diye… Eh çocuk nezaketinden oturduğun yerde kaldın da diyemiyor. Ama bu defa Allah'tan bir mani olmazsa yeni yılın ilk haftalarında bu düeti gerçekleştireceğiz" dedi.

'O ÇOCUK TİYATRO MU YAPIYOR?

Kendisine bir tiyatro oyununda kendi taklidini yapan Yılmaz Morgül'ün sorulması üzerine Bülent Ersoy "O çocuk tiyatro mu yapıyor?" şeklinde bir tepki verdikten sonra Yılmaz Morgül'ün kendi taklidini yapmasıyla ilgili olarak "Taklitler aslını yaşatır, iyi huylu saygılı bir çocuktur. Şimdi kötü bir şey söylemeyeceğim" yorumunda bulundu.