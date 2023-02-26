Divine Lunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Divine Lunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Divine Lunga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Divine Lunga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Divine Lunga 25 Mayıs 1995 tarihinde Bulawayo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Divine Lunga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Chapter One Sports yapmaktadır. Divine Lunga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Divine Lunga'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Divine Lunga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Divine Lunga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Divine Lunga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Divine Lunga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Chicken Inn FC

24 Temmuz 2018 yılında Golden Arrows

9 Temmuz 2021 yılında Sundowns

2 Ağustos 2022 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2023 yılında Sundowns

Divine Lunga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Divine Lunga şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Divine Lunga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zimbabve takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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