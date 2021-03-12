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  3. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan koronavirüs açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgınına yakalanan ve tedavi gören Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sağlık durumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, salgının hafif semptomlarla devam ettiğini ifade ederek, "Elhamdülillah her geçen gün daha iyiye gidiyor durumum. Çok yakın zamanda tekrar görevimin başına döneceğim inşallah" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan koronavirüs açıklaması

5 Mart Cuma günü yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafif semptomlarla evinde tedavi görüyorken kontrol için gittiği Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorların tavsiyesiyle gözlem altına alındığını açıkladı. 

"ŞEHİR HASTANESİ ÇALIŞANLARI FEDAKARCA HİZMET VERİYOR"

Prof. Dr. Ali Erbaş, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca ve Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarının fedakarca hizmet verdiğini söyleyerek, bu milletin bir ferdi olarak iftihar ettiğini ve bu durumun devletin büyüklüğünü bir kez daha görmesine vesile olduğunu belirtti. 

Prof. Dr. Ali Erbaş, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu dünyada da öbür dünyada da karşılığını görsünler inşallah." dedi.


 

 

 

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