Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Baby Shower' partilere eleştiri: "Güya mevlit dinleyince helal oluyor"

Vatandaşlardan gelen birçok soru Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cevaplanıyor. Başkanlığın yaptığı bazı açıklamalar da zaman zaman gündeme oturuyor. Bir programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen yeni moda olan baby shower partileriyle ilgili yorumda bulundu ve gündeme oturdu.

SERVET BİRİKTİRME ÇILGINLIĞI

Dr. İşleyen, Ağrı'da 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' isimli bir konferansa katılmıştı. Burada gerçekleştirdiği konuşmada, insanlarda servet biriktirme çılgınlığının başladığını söyledi.

İşliyen 'baby shower' isimli etkinliklerin yaygınlaştığını söyledi ve şu eleştirilere yer verdi:

"GİRİŞ BİLETİ 2 BİN 500 LİRA, ASGARİ ÜCRET İSE 2 BİN 744 LİRA"

"Dindar insanlar bir araya geliyor, bu 'Baby shower' dedikleri organizasyonların giriş bileti 2 bin 500 lira, asgari ücret ise 2 bin 744 lira civarında. 2 saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin. Dışarıya çıkacaksın bir adamın 5 nüfusuna bakmak için bir ay boyunca kan ve ter içerisinde çalıştığı kadar bir ücret ödeyip çıkacaksın."