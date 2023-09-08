Diyanet İşleri'nden AK Partili Metin Külünk'e dava!

AK Partili Metin Külünk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için son dönemde yaptığı açıklamalarla siyaset gündeminde konuşuluyor.

Ali Erbaş için FETÖ ve PKK iddialarında bulunan Metin Külünk eski adı twitter X hesabından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı etiketleyerek sorular yöneltmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu iddialar üzerine harekete geçerek, bir yazılı açıklama yaptı.

Diyanetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu."

Peki Metin Külünk, Ali Erbaş için ne dedi?

İşte tartışmanın fitilini ateşleyen o tweet:

"Diyanet İşleri Başkanı’na @DIBAliErbas ’a soruyoruz:

1 - Yurtdışına bakan yöneticiler son dönemde işe alınan personelin sicilini araştırmış ve aile bağları araştırması yapmış mıdır?

2 - İşe alınan sicili kabarık personel Fetö ile hala gönül bağlarını devam ettirmektemidir?

3 - Yurtdışı yönetimlere nüfus eden yöneticileri Diyanet’de kimler ve hangi genel müdürlükler korumaktadır?

4 - Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesi içerisinde Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da Fetö ile ilişkileri devam etmektemidir?

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Cevap bekliyoruz

@DIBAliErbas"