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DİYANET TV Frekans Ayarları 2021 - DİYANET TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Türksat 4A uydusundan yayın yapan DİYANET TV frekans ayarlarını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken bilgilere haberimizde yer verdik. Bu içerikte ayrıca DİYANET TV Digitürk, D-smart ve Tivibu  kaçıncı kanalda yayın yapıyor? aramanıza da cevap verecektir.

DİYANET TV Frekans Ayarları 2021 - DİYANET TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla DİYANET TV frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel DİYANET TV Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Bunlardan 70’i HD yayın yaparken geri kalan 238 kanal ise SD formatta yayınlarını sürdürüyor. SD yayın ile HD yayın arasında sadece görüntü kalitesi farkı bulunuyor. HD yayın 1080P kalitesinde cihazlara yayın gönderirken, SD yayın ise 720p şeklinde kalitede gönderiyor. Buda evlerimize kadar ulaşan görüntünün netlik kalitesi olarak yansıyor.

DİYANET TV Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

DİYANET TV Frekansı ayarı 12422, Sinyal oranı 30000, Polarizasyon yönü H (Horizontal) - Yatay Doğu şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: DİYANET TV

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12422

Sinyal Oranı : 30000

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 3/4

Audio PID : 5304

Video PID : 5204

Kapsama Alanı : Doğu

Bu içerikteki DİYANET TV Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

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DİYANET TV Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

DİYANET TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

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DİYANET TV Digitürk Kaçıncı Kanal?

DİYANET TV kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

DİYANET TV D-Smart Kaçıncı Kanal?

DİYANET TV kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

DİYANET TV Tivibu Kaçıncı Kanal?

DİYANET TV kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

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