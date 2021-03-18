Diyarbakır 423 personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler 2021?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, 2021 yılında bir çok ilçeye toplam 423 personel alınacağını müjdeledi. Buna göre, Diyarbakır'da yerel yönetimlerde ilk defa kura yöntemiyle personel alımının yapılacak.

DİYARBAKIR 423 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2021 NE ZAMAN?

Abdullah Çiftçi başvurular hakkında ilanın önümüzde hafta içerisinde paylaşılacağını belirtti. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

423 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Alım şartlarının başında Diyarbakır'da ikamet etme şartı bulunduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Büyükşehir alımı için Diyarbakır'da, Sur, Yenişehir ve Sur Belediyeleri için de ilgili ilçede ikamet etme şartı baz alınarak 423 personel istihdam edilecek. Bunlardan 56'sı büyükşehir, 87'si DİSKİ Genel Müdürlüğü, 130'u Kayapınar Belediyesi, 100'ü Yenişehir Belediyesi ve 50 personele de Sur Belediyesi olmak üzere alım olacak. Tamamen şeffaf, adil ve eşitlikçi bir anlayışla personeller alınacak. 423 asil liste ve 423 de yedek liste olacak. Önümüzdeki hafta ilana çıkılacak ve Diyarbakır'da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Kuraya dahil olmak için de belirli şartlar olacak."

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Personel alımı için başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek. Şartları taşıyanlar listeye alınacak ve işe alınmaya hak kazananların isimleri noter huzurunda belirlenecek.