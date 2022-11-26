Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer, terörün pençesinden kurtardığı evladına nişan yaptı

HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra 29 Temmuz 2021'de kavuştuğu oğlu için bir düğün salonunda nişan yaptı.

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Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer, terörün pençesinden kurtardığı evladına nişan yaptı

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in HDP il binası önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa Biçer, törenle nişanlandı.

HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra 29 Temmuz 2021'de kavuştuğu oğlu için bir düğün salonunda nişan yaptı.

TÖRENDE, ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAYAN MUSTAFA BİÇER, ŞEVİN GENÇER İLE NİŞANLANDI.

Anne Biçer, AA muhabirine, 3 yıl önce HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemine başladığında evladını "HDP ve PKK'dan söke söke alacağını" ifade ettiğini anımsattı.

"Rabbime şükürler olsun evladımı söke söke aldım. Rabbim bana oğlumun askerliğini görmeyi nasip ettiği gibi bugün de mürüvvetini görmeyi nasip etti. Çocuğumu evlendiriyorum." diyen Biçer, diğer çocuklar için de mücadelelerinin süreceğini söyledi.

Biçer, şöyle konuştu:

"Rabbim devletimizden razı olsun. Bu zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferiydi, hep birlikte kazandık. Dağdaki tüm çocuklara çağrımdır, çocuklarım, evlatlarım gelin bir hiç uğruna ölmeyin, mürüvvetinizi görelim. Vatanınıza, bayrağınıza sadık olun. Devletim çok güçlüydü arkamda durdu, bana destek verdi. Evladımı dağdan indirmem için bana verdiği güçle ben de feryadımı evladıma duyurarak çocuğumu dağdan indirmeyi başardım. Rabbim tüm anne ve babalara bu zaferi nasip etsin."

Baba Rauf Biçer de evlatlarına kavuşmak için mücadele verdiklerini ve bunu başardıklarını belirtti.

Bütün anne ve babaların evlatlarına sahip çıkmasını ve evlatlarını dağdan indirmek için mücadele etmesi gerektiğini dile getiren Biçer, "İnşallah Diyarbakır anneleri ve babaları zafere ulaşacak. Büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Evladımı aldım, şu anda mürüvvetini görüyorum, düğününü yapıyorum. İnşallah bütün evlatlarımızı dağdan indirip düğünlerini yapıp bu sevinçleri yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ BUGÜNLERİ GÖRDÜK"

Merasime katılan Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ da oğlu Mustafa'yı evlendiren Biçer'i bu mutlu gününde yalnız bırakmak istemediklerini dile getirdi.

HDP İl Başkanlığı binası önünde oturan aileler olarak iyi ve kötü günde hep beraber olacaklarını ifade ettiklerini aktaran Üçdağ, "Mustafa da bizim bir oğlumuz, iyi ki döndü, iyi ki bugünleri gördük. Çok mutluyuz. Oğlum beni duyuyorsan gel, senin de düğününü yapalım. Senin de mürüvvetini görmek istiyorum. Senin evini kurmak, sana damatlık giydirmek istiyorum." dedi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan bazı aileler de katıldı.

KAYNAK: AA

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