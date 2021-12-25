 Diyarbakır Bismil'de korkunç olay! Arkadaşlarının ciddiye almadığı lise öğrencisi Reyhan D. okula getirdiği silahla intihar etti

Alınan bilgilere göre olay dün sabah saatlerinde Bismil Fatih Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.11.sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Reyhan D. ders saati sırasında öğretmeninden lavaboya gideceğini söyleyerek izin istedi.

BAŞINA SİLAHI DAYAYIP ATEŞLEDİ

Beş dakika sonra ise Reyhan D. çantasından çıkardığı silahı başına dayayarak ateşledi. Silah sesinin ardından öğrenciler ve öğretmenler sınıftan çıkınca genç kızı yerde kanlar içinde hareketsiz buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Genç kız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARINA KENDİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Yaşanan olayın ardından öğrenciler evlerinde gönderildi. Polis ekipleri ise güvenlik şeridi oluşturdukları olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken genç kızın arkadaşlarına kendini öldüreceğini söylediği, arkadaşlarının ise ciddiye almadıkları öğrenildi.

Öte yandan emniyette ifadeleri alınan Reyhan D.'nin arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.