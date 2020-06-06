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  3. Diyarbakır diken üstünde!Halk otobüsü şoförün testi pozitif çıktı

Diyarbakır diken üstünde!Halk otobüsü şoförün testi pozitif çıktı

Diyarbakır'da şehir içi taşımacılık yapan özel halk otobüsü şoförünün testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

Diyarbakır diken üstünde!Halk otobüsü şoförün testi pozitif çıktı

Diyarbakır’da korona virüs vaka sayısında artış her geçen gün sürüyor. Son olarak şehir içi taşımacılık yapan özel halk otobüsü şoförünün de korona virüs testi pozitif çıktı. Şoför tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, araç da dezenfekte işlemleri için otobüs parkına çekildi. Filyasyon ekipleri otobüsü kullanan vatandaşların belirlenmesi için çalışma başlattı.

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