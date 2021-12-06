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  3. Diyarbakır Kayapınar'da cinnet getiren baba dehşet saçtı! Makas ve bıçakla ailesine saldırdı: Oğlunu öldürdü, eşine ve kızını ağır yaraladı

Diyarbakır Kayapınar'da cinnet getiren baba dehşet saçtı! Makas ve bıçakla ailesine saldırdı: Oğlunu öldürdü, eşine ve kızını ağır yaraladı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Mahmut B. isimli kişi cinnet getirmesinin ardından bıçak ve makasla eşine ile çocuklarına saldırdı. Olayda 25 bıçak darbesi alan anne Sabika B. ve kızı Elif B. ağır yaralanırken, katil babanın boğazını kestiği 18 yaşındaki oğlu Muhammed Semi B. hayatını kaybetti.

Diyarbakır Kayapınar'da cinnet getiren baba dehşet saçtı! Makas ve bıçakla ailesine saldırdı: Oğlunu öldürdü, eşine ve kızını ağır yaraladı

Kan donduran olay, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki binanın birinci katında meydana geldi. 40 yaşındaki  Mahmut B. henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirdikten sonra eline aldığı makas ve bıçakla eşi ile çocuklarına saldırdı. 

Diyarbakır Kayapınar'da cinnet getiren baba dehşet saçtı! Makas ve bıçakla ailesine saldırdı: Oğlunu öldürdü, eşine ve kızını ağır yaraladı

BOĞAZLARINI KESTİ

Evden gelen çığlık seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, boğazının kesildiği 18 yaşındaki Muhammed Semi B. hayatını kaybettiğini belirledi. Aldığı 25 bıçak darbesi nedeniyle 39 yaşındaki anne Sabika B. ve 15 yaşındaki Elif B., ağır yaralandı. 

Diyarbakır Kayapınar'da cinnet getiren baba dehşet saçtı! Makas ve bıçakla ailesine saldırdı: Oğlunu öldürdü, eşine ve kızını ağır yaraladı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

112 Acil Servis ekiplerince, yaralanan çocuk Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ağır yaralanan kadın ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İKİ KARDEŞ KAÇARAK KURTULDU

Evden kaçan iki kardeş hayatını kurtarırken güvenlik güçleri tarafından karakola götürülerek koruma altına alındılar. Olayın ardından baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.  Hayatını kaybeden Muhammet Semi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerin soruşturması sürüyor. 

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