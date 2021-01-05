Diyarbakır ulaşımda HES kodu zorunlu mu? Diyarkart'a HES kodu nasıl yüklenir, eklenir, girilir? Diyarkart'a HES kodu yükleme

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Münir Karaloğlu, başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

DİYARBAKIR ULAŞIMDA HES KODU ZORUNLU MU?

Diyarbakır Valiliği yetkililerinden yapılan açıklamada, ildeki tüm toplu ulaşım araçlarında ve konaklama tesislerinde Kovid-19 tedbirleri arttırılacak, herhangi bir ayrım olmaksızın HES kodu istenecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik akıllı seyahat kart sistemleri ile HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonun sağlanması gerektiği vurgulandı.

Elektronik akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak, denetimler sonucu HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerin konaklamasına izin veren konaklama tesisleri 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek. Kovid-19 tanısı konulduğu veya temaslı olduğu belirlenenlerin kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca geçici olarak askıya alınacak.

HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, herhangi bir riski bulunmayan, tanılı ya da temaslı olmayan kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek. Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu belirlenen müşteriler, "misafir izolasyon odaları"na yerleştirilecek.

Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise kaymakamlıklar tarafından ilgili Bakanlık genelgeleri ile "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak. Söz konusu tedbirleri uygulamayan konaklama tesisleri, 10 gün boyunca faaliyetten men edilecek. Alınan kararlara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.

DİYARKART'A HES KODU NASIL EKLENİR, YÜKLENİR, EKLENİR, GİRİLİR? | DİYARKART'A HES KODU YÜKLEME

Diyarbakır Belediyesi'nin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, Diyarkart'a HES kodu yüklemeniz için bir adet kart ve HES kodu sahibi olmanız yeterlidir.

Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra T.C. Vatandaşı butonunu işaretleyiniz. Ardından sizden istenen T.C. kimlik numarası, ulaşım kart numarası, HES kodu, telefon numarası ve mail adresinizi girin. Bilgilerin doğruluğunu onaylamanızın ardından Diyarkart'ınıza HES kodunuz tanımlanmış olacaktır.

ULAŞIM KART NUMARASI NEDİR?

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek HES kodu alabilirsiniz.

E- devlet üzerinden HES kodu almak için linke TIKLAYIN

Hayata Eve Sığar uygulamasını Android ve İOS indirmek cihazlarınıza indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

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