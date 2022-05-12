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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali İhsan Su biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi olarak atanan "Ali İhsan Su kimdir? Kaç yaşında? Nereli?" sorularının yanıtları haberimizde. İşte Ali İhsan Su biyografisi

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali İhsan Su biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi olarak atanan Ali İhsan Su vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Diyarbakır Valisi olarak atanan  Ali İhsan Su kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali İhsan Su biyografisi...

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali İhsan Su biyografisi

ALİ İHSAN SU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? ALİ İHSAN SU BİYORAFİSİ

Ali İhsan Su 1959 yılında Ankara'da doğmuştur. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ahlat Kaymakam Vekilliği, Evren, Çermik Kaymakamlıkları, Hakkâri İli Vali Yardımcılığı, Çay, Söğüt, Terme, İskenderun Kaymakamlıkları yapan Su, 4 Ağustos 2013 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan 2013/5197 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Düzce Valiliğine, ardından 19 Şubat 2015 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Şırnak Valiliğine, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Mersin Valiliğine atanmıştır.

Ali İhsan Su, 12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi olarak atandı.

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