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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden buruk babalar günü mesajı "Babalar günü bizim neyimize?"

Diyarbakır'da, terörist PKK'lılar tarafından dağa kaldırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, babalar gününü buruk geçiriyor. Eylemlerinin bin yirmi birinci gününde olan aileler, evlatlarından gelecek güzel haberleri bekliyor.

Çocukları terörist PKK'lılar tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'dan bu yana Diyarbakır'a gelerek, HDP İl Binası önünde eylem yapıyor. Oturma eylemi başlatan aileler, birçok bayram ve özel günü evlatlarından uzakta, buruk bir şekilde geçiriyor. Bugün de babalar günü olması nedeniyle hüzünlü olan aileler, çocuklarından gelecek en ufak bir haber bekliyor.Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden buruk babalar günü mesajı Babalar günü bizim neyimize?

"EVLADIM YANIMDA OLSAYDI BABALAR GÜNÜ OLURDU"

Oğlu 2015'te PKK'lılar tarafından kaçırılan hüzünlü baba Abdullah Demir, “Evladım için, ciğerim için buradayım. Babalar günü neyimize? Eğer evladım yanımda olsaydı babalar günü olurdu. Oğlumu kaçırıp götürdüler. Sonuna kadar oğlumun peşini bırakmamış, 7 yıldır. 3 yıldır da bu çadırdayım. Eğer evlat acısı olmazsa kimse burada bekleyebilir mi? Allah’a şükür 35 evladımız geldi. İnşallah darısı bizimkilerin başına olur. Babalar günümüz yok, düğünümüz, bayramımız yok. Hiçbir şey yok. Ama ne zaman Fatih’ime kavuşursam o zaman her şeyim olur” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden buruk babalar günü mesajı Babalar günü bizim neyimize?

Oğlu Mehmet daha 14 yaşındayken kaçırılan ve kendisinden 11 yıldır haber alamayan bir başka baba Ömer Tokay ise,“Oğlum evlenseydi şimdi belki onun çocuğu onun Babalar Günü’nü kutlardı. Sağ oluncaya kadar çocuğumun peşini bırakmayacağım. Gelsin Babalar Günü’nü kutlasın. 11 yıldır ondan uzağım” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"EVLADIM BURADA OLSAYDI BANA HEDİYE GETİRİRDİ"

Evladı için eylem yapanlardan biri olan Nihat Aydın da, oğlu Mehmet Aydın'dan 7 yıldır haber alamıyor. “14 yaşındayken oğlumu alıp dağa kaçırdılar. Babalar Günü gelse benim neyime? Çünkü evladım olmadıktan sonra benim neyime. Eğer bugün evladım yanımda olsaydı bana bir saat veya bir tür hediye getirirdi. Baba, Babalar Günü’nün kutlu olsun derdi. Ama maalesef HDP ve PKK evlatlarımızı çalıp dağa götürdü. Eğer Evlatlarımız bizi duyuyorlarsa gelsinler, teslim olsun” şeklinde konuşan Aydın, oğluna kavuşmak için sabırla bekliyor.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden buruk babalar günü mesajı Babalar günü bizim neyimize?

Yusuf Erdinç de, Marmara Üniversitesi'nde hukuk öğrencisi olan ve PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Mikail Erdinç için Van'dan Diyarbakır'a gelen bir baba. Erdinç, “PKK’ya teslim edildi. PKK’da şimdi Amerika’ya askerlik yapıyor. Bugün diyorlar Babalar Günü’ymüş. Ne Babalar Günü? Baba günümüzü görmedik ki. HDP bizi paramparça etti. Ne Babalar Günü? Onların çocukları şimdi babalarının yanına gidiyorlar. Baba, gününüz kutlu olsun diyor. Ama bizim çocuklar nerede? Bizim çocuklar mağaralarda. Kuru ekmek bulamıyorlar. Onlar çiçek ile babalarının yanına gidiyorlar. Ama bizim çocuklarda mağaralarda kuru ekmek bulamıyorlar” ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden buruk babalar günü mesajı Babalar günü bizim neyimize?

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden buruk babalar günü mesajı Babalar günü bizim neyimize?Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden buruk babalar günü mesajı Babalar günü bizim neyimize?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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