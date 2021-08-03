Diyarbakır'da hortum felaketi! Tarım işçilerine ulaştı, maddi zarara yol açtı!
Aşırı sıcakların etki gösterdiği Diyarbakır'da, çıkan hortum maddi zarara yol açtı. Hortumun verdiği zarar bir vatandaşın telefon kamerasıyla görüntülendi.
Hava sıcaklığının 42 derecenin üzerinde olduğu bilinen Diyarbakır'ın kırsal bölgesinde hortum meydana geldi. Giderek büyüyen hortum, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu alana ulaştı. Sebze kasaları ve domates kurutma brandalarını havaya uçuran hortum, büyük maddi zarara yol açtı.
O ANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIDI
Hortum nedeniyle mevsimlik işçiler de çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.