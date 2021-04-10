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  3. Diyarbakır'da korkutan manzara! Pandemiyi unutan vatandaşlar Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halay çekti

Diyarbakır'da korkutan manzara! Pandemiyi unutan vatandaşlar Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halay çekti

Diyarbakır'da bu kadar da olmaz dedirten görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'de korona virüs vakaları 50 bini aşarken, On Gözlü Köprü üzerinde vatandaşlar halay çekti.

Diyarbakır'da korkutan manzara! Pandemiyi unutan vatandaşlar Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halay çekti

Türkiye'de korona virüs vakaları 50 bini aşarken, Diyarbakır'da, hafta sonunda korkutan görüntü oluştu. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sosyal mesafeyi unutarak tarihi On Gözlü Köprüsünde halay çekti.

KURALLAR İHLAL EDİLDİ

Türkiye'de korona virüs vaka artışı her geçen gün devam ediyor. Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'yü gezmeye giden vatandaşların çoğunluğunun korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Hafta sonları vatandaşların zamanlarını geçirmek için tarihi köprüyü tercih edince oluşan kalabalıkta sosyal mesafe unutuldu. Vatandaşların çoğunluğunun maske kuralına uymadığı tarihi alanda vatandaşlar, maskesiz, mesafesiz halay çekti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da korkutan manzara! Pandemiyi unutan vatandaşlar Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halay çekti

Diyarbakır'da korkutan manzara! Pandemiyi unutan vatandaşlar Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halay çekti

Diyarbakır'da korkutan manzara! Pandemiyi unutan vatandaşlar Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halay çekti

Diyarbakır'da korkutan manzara! Pandemiyi unutan vatandaşlar Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halay çekti

Diyarbakır'da korkutan manzara! Pandemiyi unutan vatandaşlar Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halay çekti

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