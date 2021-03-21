Diyarbakır'da nevruz kutlaması başladı! Şimdiden 7 kişi gözaltında

Diyarbakır’da geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Nevruz, bu yıl yoğun önlemler altında kutlanıyor.

Kutlama için merkez Bağlar İlçesi’nde bulunan ‘Newroz Parkı seçildi. 5 bini aşkın polisin görevlendirildiği alanda ve çevrede kutlama öncesi İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesine bağlı bomba uzmanları ve hassas burunlu dedektör köpekler arama yaptı. Ardından saat 10.00’da vatandaşlar alana alınmaya başlandı.

Mitinge gelenler oluşturulan 5 ayrı güvenlik noktasından pandemi tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulanarak içeri alınıyor.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Öte yandan kontrol noktalarında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken gerekçesi ise henüz bilinmiyor.