Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 39 şüpheli gözaltına alındı, 15'i tutuklandı

Diyarbakır'da yıkılan binaların sorumluları hakkında başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye çıkan 39 şüpheliden 15'i tutuklandı, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 39 şüpheli gözaltına alındı, 15'i tutuklandı

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan binalarda kusurların tespit edilmesine yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin olarak 39 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 39 şüpheli gözaltına alındı, 15'i tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandı. Zanlılardan 22'si adli kontrol tedbirleri olmak üzere 24 kişi serbest bırakıldı.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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