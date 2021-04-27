Diyarbakır'daki akraba tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında akraba oldukları belirtilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından Cemal I, Sefer A, Remzi I. ve Kemal I. ile tarafları ayırmaya çalışan Mehmet U. ve Salih T. olayda yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kemal I. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olayda yaralanan Cemal I., Sefer A., Remzi I.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.