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  3. Diyarbakır'daki akraba tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır'daki akraba tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi ise yaralandı.

Diyarbakır'daki akraba tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında akraba oldukları belirtilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından  Cemal I, Sefer A, Remzi I. ve Kemal I. ile tarafları ayırmaya çalışan Mehmet U. ve Salih T.  olayda yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'daki akraba tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kemal I. tüm  müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olayda yaralanan Cemal I., Sefer A., Remzi I.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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