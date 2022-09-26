Diyarbakır'daki evlat nöbeti bin 120'inci gününde! Aile sayısı 312'ye yükseldi

Evlatlarının terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldığını iddia eden aileler,3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Sayıları günden güne artan ailelerin nöbeti bin 120'inci günde devam ederken iki aile daha evlat nöbetine katıldı. Ailelerin sayısı 312'ye yükseldi.

KANDIRILARAK DAĞA GÖTÜRÜLDÜ İDDİASI

Mardin’in Midyat ilçesinde 1993 yılında 14 yaşındayken kandırılarak örgüt tarafından dağa götürüldüğü öne sürülün Filiz Bozkurt’tun kardeşi Saime Altunkaynak, kardeşine teslim olma çağrısı yaptı.

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ABLASINA SESLENDİ

Saime Altunkaynak, ablası Filiz Bozkurt'a seslenerek şunları söyledi: “Abla, eğer beni duyuyorsan, görüyorsan lütfen eve dön. Annem bu hasretle öldü, ben bu hasretle ölmeyeyim. Seni görmek istiyoruz, bu kadar yeter. Komşumuz tarafından 14 yaşında kandırılarak gitti. Ondan bir haber alamıyoruz.”

Eyleme katılan diğer aile ise Van’dan geldi. Baba Musa Abalı, kızı Ebru Abalı’nın (24) 2015 yılında kandırılarak bölücü terör örgütüne götürüldüğünü söyledi.