Diyarbakır'ın Hani ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu madde bulundu. Operasyon, uyuşturucu madde imal ve ticaretini engellemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.