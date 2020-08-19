Diyarbakır'ın neyi meşhur? Daiyarbakır'da ne yenir? Gezilecek yerler?

Diyarbakır deyince birçoğumuzun aklına gelen ilk şey karpuz değil mi? Sıcak yaz günlerinde buz gibi bol sulu kıpkırmızı bir Diyarbakır karpuzu ne güzel gider. Fakat Diyarbakır'ı Diyarbakır yapan sadece tatlı mı tatlı karpuzu değil, 9000 yıllık kültür geçmişi. Size Diyarbakır'ı farklı açılardan tanıtacağımız bu haberimizde Diyarbakır'ın neyi meşhur?,Diyarbakır'da ne yenir? Nereleri gezilir? sorularının yanı sıra vilayetin kültür, tarih ve coğrafyası hakkında da bilgi vereceğiz. İşte Diyarbakır...

HAKKINDA: Diyarbakır, 15.272 kilometrekare yüz ölçümü ve 1.773.917 kişilik nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,38 oranında yani 23.957 kişi artan nüfusu, 886.190 (%50.46) erkek ve 870.163 (%49.54) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 115 olarak saptanmıştır.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu medeniyetleri ve Mezopotamya'nın kesiştiği noktada yer alan Diyarbakır, doğuda Batman, Muş, batıda Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, kuzeyde Elazığ ve Bingöl, güneyde ise Mardin illeri ile sınır komşusudur. Şehirdeki tek havalimanı olan Diyarbakır Havaalanı'nın şehir merkezine uzaklığı 6 kilometre mesafede olup ulaşımı kolaydır.



DİYARBAKIR'IN NEYİ MEŞHUR? DİYARBAKIR'DA NE YENİR?

KİBE MUMBAR

Ülkemizin birçok şehrinde yaygın olan mumbar dolmasını Diyarbakırlılar biraz daha yöresel hale getirerek sunmuş sevenlerine. İşkembe dolması da denilen bu yemek, kibe ve mumbar sucuklarıın birleşiminden yapılarak tadanların müdavimi olmasına neden olur.

LEBENİ

Diyarbakır'da sıcak yaz aylarında buz gibi soğuk şeyler arayan yöre halkı, hem karnını doyurmak hem de serinlemek için müthiş bir buluşa imza atmış. Nohut, buğday ve yoğurtla yapılan oldukça masrafsız bu çorbaya bir de sarımsak eklendi mi lezzetinden yenmiyor!

CARTLAK KEBABI

Kuzudan yapılan bu Diyarbakır'a özel lezzet, kuzu ciğeri, dalağı, böbreği ve gömlek yağı ile hazırlanır. Tüm bu etler şişe dizildikten sonra kömürde pişirilir, bol acı ve baharatlar eşliğinde lavaş ile sunulur.

NARDANAŞI

İri taneli köftelerin nar ve nohutla harmanlanarak pişirilmesiyle elde edilen ekşili b u tadı aklınızdan çıkaramayacaksınız.

PALUZE TATLISI

Osmanlı'dan günümüze gelen bu hafif ve değişik isimli tatlının içinde üzüm , pekmez ve ceviz var. Tadanların hayran kaldığı geleneksel lezzeti tatmadan Diyarbakır'dan dönmeyin deriz.

Diyarbakır'ın yemekleri, tatlıları, salatalarıi çorbaları saymakla bitmez. En bilindik olanları sizinle paylaştıktan sonra gelelim gezilecek yerlere...

DİYARBAKIR'DA GEZİLECEK YERLER

İÇKALE

Yine kalelerle başlayalım istedik. Fakat bu, diğer şehirlerde gördüklerinizden daha farklı. Tarihi binalar, Arkeoloji Müzesi, Taş Eserler Müzesi, müze kafeteryası, valiliğe ait bir bina ve Saint George Kilisesi’nden oluşan bu kaleye girişler 17.00'de sona eriyor. Acele edin!

HEVSEL BAHÇELERİ

Surlar ve Dicle ilçesi arasında kalan Hevsel, ziyaretçilerine adeta cennetten kesitler sunuyor. Doğayla baş başa kalmaktan keyif alanların ayrılmak istemeyeceği bir yer olan Hevsel Bahçeleri'ne gitmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

AHMED ARİF MÜZE VE SANAT EVİ

Bu müzeyi ziyaret etmeniz için edebiyat hayranı olmanız şart değil. Diyarbakır'ın ülkeye kazandırdığı en büyük değerlerden olan Ahmed Arif'in daktilosu , gözlüğü, el yazması şiirleri gibi kişisel eşyalarının yer aldığı 120 yıllık yapı , 2011 yılında müzeleştirilerek kamuya açılmış.

SAINT GEORGE KİLİSESİ

Açık hava sanat galerisi işleviyle halka açılan bu kilise, etrafında yer alan müzeler ve çökse de hala ihtişamını koruyan görkemli kubbesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.

DİYARBAKIR ULU CAMİ

Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Ulu Cami'ye uğramadan Diyarbakır'a geldim demeyin! 639'da inşa edilen bu muhteşem yapı, kiliseden devşirilerek yapılmış.