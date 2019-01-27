Diyarbekir Spor 2 - 2 Turgutluspor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Diyarbekir Spor, Turgutluspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Diyarbekir Spor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 19. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Turgutluspor ile 27.01.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Diyarbekir Spor - Turgutluspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.01.2019 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Diyarbekir Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Turgutluspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bayburt İl Özel İdare
|19
|13
|6
|0
|28
|8
|45
|20
|2
|Kocaelispor
|19
|11
|4
|4
|23
|12
|37
|11
|3
|Serik Belediyespor
|19
|9
|7
|3
|20
|15
|34
|5
|4
|Yeni Çorumspor
|19
|9
|2
|8
|26
|20
|29
|6
|5
|Turgutluspor
|19
|8
|4
|7
|28
|23
|28
|5
|6
|Karacabey Birlikspor
|19
|8
|4
|7
|23
|26
|28
|-3
|7
|Payasspor
|19
|8
|3
|8
|18
|21
|27
|-3
|8
|Diyarbekirspor
|19
|7
|5
|7
|23
|23
|26
|0
|9
|Muğlaspor
|19
|7
|3
|9
|18
|16
|24
|2
|10
|24 Erzincanspor
|19
|6
|5
|8
|24
|25
|23
|-1
|11
|Halide Edip Adıvar SK
|19
|5
|8
|6
|20
|25
|23
|-5
|12
|1461 Trabzon
|19
|4
|10
|5
|16
|17
|22
|-1
|13
|Bağcılar SK
|19
|5
|7
|7
|24
|26
|22
|-2
|14
|Gölcükspor
|19
|5
|6
|8
|11
|17
|21
|-6
|15
|Fatsa Belediyespor
|19
|4
|8
|7
|14
|19
|20
|-5
|16
|Cizrespor
|19
|4
|8
|7
|12
|20
|20
|-8
|17
|Ankara Adliyespor
|19
|3
|8
|8
|17
|19
|17
|-2
|18
|Bucaspor
|19
|3
|6
|10
|16
|29
|15
|-13
Fikstür
|26.01.2019
|Bağcılar SK
|2-3
|Halide Edip Adıvar SK
|26.01.2019
|Kocaelispor
|2-0
|Gölcükspor
|27.01.2019
|Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik Spor
|Fatsa Belediyespor
|27.01.2019
|Karacabey Belediyespor
|2-1
|Muğlaspor
|27.01.2019
|Bayburt İl Özel İdare Gençlik Spor
|3-0
|Fatsa Belediyespor
|27.01.2019
|Anadolu Bağcılar SK
|Halide Edip Adıvar SK
|27.01.2019
|Yeni Çorumspor
|0-0
|1461 Trabzon
|27.01.2019
|Bucaspor
|0-1
|Payasspor
|27.01.2019
|Çorum Belediyespor
|1461 Trabzon
|27.01.2019
|Serik Belediyespor
|1-0
|24 Erzincanspor
|27.01.2019
|Diyarbekirspor
|2-2
|Turgutluspor
|27.01.2019
|Cizrespor
|2-1
|Ankara Adliyespor
|27.01.2019
|Karacabey Birlikspor
|Cizrespor
|27.01.2019
|Bayburt Grup Özel İdare
|Fatsa Belediyespor
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