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  3. Dizi aşkı gerçek oldu! Benim Adım Melek'in genç yıldızları aşk yaşamaya başladı!

Dizi aşkı gerçek oldu! Benim Adım Melek'in genç yıldızları aşk yaşamaya başladı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen 'Benim Adım Melek' dizisinde sürpriz bir aşk doğdu. Dizinin genç oyuncuları Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç'un aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Dizi aşkı gerçek oldu! Benim Adım Melek'in genç yıldızları aşk yaşamaya başladı!

TRT 1'in fenomen dizisi 'Benim Adım Melek' setinde yeni bir aşk doğdu. İkilinin aşk yaşadıklarını duyan hayranları şok oldu.

Dizi aşkı gerçek oldu! Benim Adım Melek'in genç yıldızları aşk yaşamaya başladı!

Baş rollerinde Kutsi ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı aldığı dizide Ömer (Mustafa Mert Koç) ve Defne (Rabia Soytürk) adında iki aşığı canlandıran iki oyuncunun gerçek hayatta da birlikte oldukları öne sürüldü.

Dizi aşkı gerçek oldu! Benim Adım Melek'in genç yıldızları aşk yaşamaya başladı!

Konuyla ilgili henüz açıklama yapmayan genç çiftlerden Rabia Soytürk'ün Mustafa Mert Koç'un ailesiyle tanıştığı iddia edildi. 

Dizi aşkı gerçek oldu! Benim Adım Melek'in genç yıldızları aşk yaşamaya başladı!

Ünlü aşıkların geçtiğimiz yaz birlikte tatil yaptığı da iddialar arasında yer alıyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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