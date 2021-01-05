Dizi aşkı gerçek oldu! Benim Adım Melek'in genç yıldızları aşk yaşamaya başladı!

TRT 1'in fenomen dizisi 'Benim Adım Melek' setinde yeni bir aşk doğdu. İkilinin aşk yaşadıklarını duyan hayranları şok oldu.

Baş rollerinde Kutsi ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı aldığı dizide Ömer (Mustafa Mert Koç) ve Defne (Rabia Soytürk) adında iki aşığı canlandıran iki oyuncunun gerçek hayatta da birlikte oldukları öne sürüldü.

Konuyla ilgili henüz açıklama yapmayan genç çiftlerden Rabia Soytürk'ün Mustafa Mert Koç'un ailesiyle tanıştığı iddia edildi.

Ünlü aşıkların geçtiğimiz yaz birlikte tatil yaptığı da iddialar arasında yer alıyor.