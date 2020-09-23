Dizi izlemeye daldı, torunu küvette boğularak öldü

Vahim olay İngiltere'nin Cornwell şehrinde yaşandı. Shirley Grenfell (52) adındaki kadın, 11 aylık torununu küvette yıkadıktan sonra havlu için diğer odaya geçti.

BİR ANLIK DALGINLIĞI, TORUNUNUN HAYATINA MAL OLDU

Televizyonda en sevdiği dizi Emmardale'nin başladığını gören Shirley, torununu küvette bıraktığını unutarak televizyona daldı. Torununun küvette olduğunu beş dakika sonra hatırlayan büyükanne, banyoya girdiğinde 11 aylık kız çocuğu suyun içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Büyükannenin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtaramadı.

SAVCILIK, BÜYÜKANNEYİ SUÇLUYOR

Shirley, küvette su yüksekliğinin 15 santim kadar olduğunu ve torununu küvetteki taburenin üzerinde oturur vaziyette bıraktığını söyledi. Shirley, geri döndüğünde torununu suyun içinde boğulmuş bir şekilde bulduğunu söyledi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve uzun süre oksijensiz kaldığı için beyni büyük oranda hasar gören kız çocuğu ertesi gün hayatını kaybetti. Savcılığın ihmal sonucu çocuğun ölümüne sebep olmak suçladığı Shirley'in davası devam ediyor.