Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde yaşayan birçok dizi ve tiyatro oyununda sahne almış Ercan Yalçıntaş, evinde sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.

EVİNDE YALNIZKEN ALKOL İÇEN OYUNCUNUN AI

Daha önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde (AMATEM) alkol tedavisi aldığı bilinen Yalçıntaş'ın son olarak dün öğle saatlerinde alt katında oturan amcası tarafından görüldüğü öğrenildi.

ANNESİ KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Dün akşam saatlerinden beri ailesinin haber alamadığı Yalçıntaş için annesi eve geldi. İçeri giren anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Ekiplere haber verilmesi üzerine doktorların yaptığı inceleme sonucu Yalçıntaş’ın sahte içkiden öldüğü tespit edildi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Yalçıntaş, “Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkan” gibi dizilerde rol aldı.

Ayrıca birçok tiyatro oyununda da sahne alan Yalçıntaş'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.