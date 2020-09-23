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Dizi oyuncusu sokak ortasında arkadaşının silahlı saldırısına uğradı

İstanbul Şişli'de dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran beraber yürüdüğü arkadaşı tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Omuzundan yaralanan Yaran hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun vurulma anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Dizi oyuncusu sokak ortasında arkadaşının silahlı saldırısına uğradı

TRT ekranlarında yayımlanan Kalk Gidelim dizisinde ünlenen oyuncu Onur Seyit Yaran, İstanbul Şişli'de arkadaşının silahlı saldırısına maruz kaldı. 

Olay, dün akşam saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta 2 arkadaşıyla birlikte yürüyen Onur Seyit Yaran, bir anda arkadaşlarıyla tartışmaya başladı.

 Tartışmanın ardından 3'lü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran'a doğru tek el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun dizi oyuncusunun omzuna isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken Onur Seyit Yaran düşerek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan oyuncu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oyuncu Yaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Dizi oyuncusu sokak ortasında arkadaşının silahlı saldırısına uğradı

SOKAK ORTASINDA ARKADAŞINA ATEŞ ETTİ

Bu kavga ve silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin sokaktaki kaldırımda yürüdükleri, bir süre durakladıktan sonra aralarında kavga ettikleri ve Yaran'a doğru silahla ateş edildiği görülüyor.

Sokakta incelemelerde bulunan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Dizi oyuncusunun 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışmasında birinci olduğu biliniyor.

Dizi oyuncusu sokak ortasında arkadaşının silahlı saldırısına uğradı

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