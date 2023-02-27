Dmitrijs Puhovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitrijs Puhovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitrijs Puhovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitrijs Puhovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitrijs Puhovs 4 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitrijs Puhovs Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına - tarihinde katılmıştır. Dmitrijs Puhovs'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitrijs Puhovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitrijs Puhovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitrijs Puhovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitrijs Puhovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitrijs Puhovs şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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