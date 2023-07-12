Ekonomi vatandaşların en çok ilgilendiği alanlardan biridir. insanlar özellikle ekonomi alanındaki televizyon programlarını takip ederek ekonomi alanlarında yapılan açıklamaları merakla izler ve dinlerler. bu alanda uzman kişilerden biri olan Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ata Özkaya, katıldığı Televizyon programlarında özellikle ekonomi alanında yaptığı açıklama yorum ve analizleri ile dinleyici ve izleyicilerin dikkatini çekerek DOÇ, DR. Ata Özkaya kimdir, nerelidir, mesleği ve uzmanlık alanı nedir, ne mezunudur? diye araştırmaya başladılar. İşte DOÇ, DR. Ata Özkaya'nın biyografisi.

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DOÇ. DR. ATA ÖZKAYA KİMDİR?

"Yüksek öğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon mühendisliğinden lisans ve yüksek lisans derecelerini alarak başlamıştır. Uluslararası telekomünikasyon sektöründe mühendislik mesleğini 4 yıl icra ettikten sonra; önce Paris 1 Panthéon Sorbonne Üniversitesi’nde Sanayi İktisadi, Mikroekonomi ve Ekonometri Yüksek Lisansını, daha sonra Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü’nde İktisat Teorisi Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır. Ekonomi alanındaki doktorasını Paris 1 Panthéon Sorbonne Üniversitesi ve Nice Sophia Antipolis Üniversitesi ortak yönetiminde yapmıştır. Çalışma alanları; Finansal krizler ve modellemesi, Zaman Serileri Analizi, Kaos Teorisi, Mali politikalar, Ekonomik Büyüme (endojen) Teorisi ve Ar-Ge, Oyun Teorisi’dir. Uluslararası “SSCI, SCI, SCI expanded” kategorisindeki endeksli akademik dergilerde çok sayıda yayını mevcuttur."