DOÇ. DR. Seda Demiralp kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Biyografisi

Işık Üniversitesi öğretim üyesi DOÇ. DR. Seda Demiralp çıktığı televizyon ve katıldığı programlarda yaptığı analiz ve yorumlarla izleyiciler tarafından dikkat çekilerek DOÇ. DR. Seda Demiralp kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte DOÇ. DR. Seda Demiralp'ın biyografisi

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DOÇ. DR. Seda Demiralp kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Biyografisi

Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler bölümünden mezunu olan Seda Demiralp siyasi bilim alanında yaptığı yorumlar ve analizlerle izleyiciler tarafından dikkat çekilerek DOÇ. DR. Seda Demiralp kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte DOÇ. DR. Seda Demiralp'ın biyografisi

SEDA DEMİRALP KİMDİR?

Seda Demiralp 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1966 yılında İstanbul lisesinden mezun oldu. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Wasington DC'deki American University'de karşılaştırmalı siyaset alanında Doktorasını tamamladı. 2009 yılından beri ışık üniversitesinde siyaset bilim alanında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. çalışmaları demokratikleşme devlet, iş dünyası ilişkileri ve toplumsal cinsiyet alanlarında yoğunlaşmaktadır. Comparative Politics, Third World Quarterly, Middle East Journal, Middle Eastern Studies, South Eureopan Politicis and Society New Persperktives on TurkeyTurkis Studies arabStudies Quarterly bibi pek çok dergide çalışmaları yayınlanmıştır.

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