Doğa Koleji resmen satıldı

Maaş krizinin yaşandığı ve öğretmenlerin derslere girmediği Doğa Koleji'nde kriz çözüldü.Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfına satışı tamamlandı.

İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasında satışa ilişkin görüşmeler olumlu noktalandı. Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı 800 milyon liraya satın aldı. Öğretmenlerin tüm alacaklarını da İTÜ Vakfı ödeyecek.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Dün akşam İTÜ Rektörü Mehmet Karaca’ya Doğa Koleji yetkilileri tarafından sunum yapılmıştı. Hem Doğa Koleji hem de İTÜ Vakfı'ndan satışın detaylarına ilişkin açıklama yapmaları bekleniyor.

Daha önce kamuoyuna düşen haberlerde kolejin isminin İTÜ Vakfı Okullara olarak değiştirileceği bilgisi vardı. İTÜ Geliştirme Vakfı'ndan gelen son açıklamada ise okul isminde değişiklik olmayacağı şu satırlarla duyuruldu:

“Söz konusu eğitim kurumu İTÜ Vakfı çatısı altında ‘Doğa Koleji’ adıyla eğitim öğretime devam edecektir”